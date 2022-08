Pai e filha ficam gravemente feridos após queda de moto na Vila Birigui

Pai e filha ficaram gravemente feridos no final da tarde deste sábado (27) após uma queda de moto na avenida Ary Coelho, na Vila Birigui, em Rondonópolis-MT. O condutor teria se distraído e perdido o controle da moto. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas no socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional.

Segundo testemunhas, o motociclista estava na avenida sentido sede do Ministério Público, quando olhou para o lado e perdeu o controle da moto. Ele bateu o pneu dianteiro no meio-fio e caiu, juntamente com a passageira, no canteiro central. Com o impacto, o homem teria batido a cabeça violentamente.

A equipe avançada do Samu foi acionada e socorreu o motociclista, que foi rapidamente levado ao Hospital Regional. Devido à gravidade da situação, outra ambulância do Serviço teve que ser chamada.

Até a chegada da segunda equipe, a passageira da moto foi amparada e atendida por uma socorrista do Samu de folga, que passava pelo local. A mulher, que se queixava de fortes dores na região das costelas também foi encaminhada ao HR.