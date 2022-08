Pai e filha se envolvem em acidente e adolescente é socorrida pelo Samu

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida após sofrer um acidente com o pai no final da manhã desta terça-feira (16) na avenida Presidente Médici, em Rondonópolis-MT. O acidente aconteceu na altura do bairro Cidade Salmen e envolveu uma caminhonete e uma motocicleta, ocupada pelo pai e adolescente.

Segundo informações do motorista da caminhonete Hilux, ele estava finalizando rotatória, na avenida Presidente Médici, quando o condutor da motocicleta YBR avançou na pista, provocando o choque entre veículos. A adolescente estava na garupa da moto e caiu, com o impacto da batida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a menor, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apesentando apenas escoriações.

No local, a Polícia Militar fez a segurança do trânsito e deu os primeiros suportes aos envolvidos do acidente, até a chegada do Samu e Polícia Civil.