Pai mata filho de 25 anos durante comemoração do Dia dos Pais

Uma briga familiar neste domingo (14), data de comemoração do Dia dos Pais, terminou com a morte de um jovem no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar,o acusado do crime é o pai da vítima.

Luiz Fernando Avelar Braga completava 25 anos e passava o domingo com a família, mas se desentendeu com o pai depois de exigir dinheiro da avó, de 78 anos, para comprar drogas.

Com a recusa da idosa, o jovem teria se exaltado e foi repreendido pelo pai de 56 anos. Os dois entraram em luta e, segundo a versão contada à Polícia Militar, depois de acertar o rosto do pai com um soco, o rapaz caiu. No chão, o jovem foi imobilizado pelo pai que o segurou com as duas mãos no pescoço até a chegada dos militares.

Os militares informaram que quando chegaram ao local, Braga ainda era esganado pelo pai, apesar de aparentemente estar inconsciente. Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e tentaram reanimar o rapaz, mas ele não resistiu.

O pai disse aos policiais que o filho já o tinha agredido em situações anteriores e também tinha histórico de violência contra um tio, uma prima e até a mãe, que desde o ano passado tem uma medida protetiva contra o filho. Braga era usuário de drogas, álcool e remédios controlados.

O pai foi conduzido à delegacia da Polícia Civil e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte.