Paralisação no sistema Cantareira pode afetar cerca de 5 milhões de moradores no fim de semana

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) faz neste fim de semana uma intervenção preventiva no Sistema Cantareira para realizar uma manutenção na válvula e no sistema elétrico da barragem. Isso pode afetar o abastecimento de água de 4,9 milhões de moradores em municípios paulistas, entre as 18h de sábado (20) e as 6h de domingo (21).

Para a realização dos serviços, será necessário efetuar uma parada no funcionamento da ETA (Estação de Tratamento de Água) Guaraú, responsável pela produção de água do sistema. As cidades afetadas são São Paulo, Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e São Caetano do Sul.

A manutenção inclui a adequação da estrutura de chegada de água à ETA e a substituição, em razão do desgaste natural pelo uso, de uma grande válvula em um conjunto de bombas na Estação Elevatória Santa Inês, que envia água à Guaraú para tratamento. O equipamento, com 1,1 metro de diâmetro, pesa 16 toneladas e será substituído por outro idêntico.

A companhia informou ainda que será feita a manutenção preventiva do sistema elétrico da ETA e de equipamentos de distribuição de água, como reservatórios urbanos e estações elevatórias, além de ações como lavagem, desinfecção e reparos preventivos. No reservatório Vila Jaraguá (zona norte), haverá a substituição de duas válvulas.

No retorno do abastecimento, técnicos deverão colocar em operação uma nova adutora que vai reforçar o abastecimento na região de Perus, na capital, e nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.

No total, aproximadamente 250 profissionais estarão envolvidos nas ações deste fim de semana. A última manutenção semelhante, com parada no Sistema Cantareira, foi realizada em 2016.

A Sabesp recomenda à população da Grande São Paulo o uso consciente da água armazenada nas caixas-d’água dos imóveis até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento, previstas para segunda-feira (22).

Para reduzir o impacto no abastecimento, será acionada a flexibilização do Sistema Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que permitirá que regiões normalmente atendidas pelo Cantareira recebam momentaneamente água de outros sistemas.

O abastecimento em regiões com serviços essenciais, como hospitais, será redirecionado, para que não haja interrupção. Serão disponibilizados caminhões-tanque para situações de emergência. Segundo a Sabesp, consumidores poderão sofrer impacto no abastecimento.

A Sabesp lamentou os transtornos e reforçou a orientação de uso consciente da água em toda a região metropolitana. A companhia esclarece ainda que a manutenção preventiva está sendo comunicada, por meio de mensagem de texto no celular, a consumidores com cadastro atualizado.