Partidos podem fazer convenções e federações até esta sexta-feira (05)

O prazo para os partidos políticos fazerem convenções e federações termina nesta sexta-feira (5). É nesses encontros, permitidos desde o dia 20 de julho, que as legendas anunciam os candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador, vice-governador, senador e respectivos suplentes e deputados federal, estadual e distrital.

No caso dos concorrentes à Presidência da República, as candidaturas foram anunciadas nas seguintes datas:

– 20/07: Ciro Gomes (PDT);

– 21/07: Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

– 24/07: Jair Bolsonaro (PL);

– 24/07: Leonardo Péricles (Unidade Popular);

– 27/07: Simone Tebet (MDB);

– 30/07: Felipe D’Avila (Novo);

– 30/07: Sofia Manzano (PCB);

– 31/07: Pablo Marçal (PROS);

– 31/07: Vera Lúcia (PSTU);

– 01/08: Roberto Jefferson (PTB); e

– 03/08: Soraya Thronicke (União Brasil).

O deputado federal André Janones (Avante-MG), que anunciou no dia 23 de julho que disputaria a Presidência, retirou sua candidatura nesta quinta-feira (4).

Recorde de eleitores

Nas eleições deste ano, o Brasil terá uma quantidade recorde de eleitores aptos a votar. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, 156.454.011 brasileiros poderão comparecer às urnas. Em comparação com o último pleito geral, em 2018, o país ganhou 9,1 milhões de novos eleitores. Naquele ano, 147.306.275 pessoas puderam votar, uma diferença de 6,2% em relação ao número de 2022.