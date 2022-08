Passeio Ciclístico irá promover prática do esporte e lazer neste sábado (27)

O Colégio Salesiano Santo Antônio promove a 12ª edição do tradicional Passeio Ciclístico, que mobiliza alunos, familiares e toda a comunidade, a participar de um momento de lazer, no dia 27 de agosto (sábado), em Cuiabá.

O ponto de encontro será no CSSA, na região do Coxipó, a partir das 06h30, com largada às 7h. Os participantes farão um percurso aproximado de 6 km, saindo do Colégio Salesiano Santo Antônio até o Shopping 3 Américas, retornando para o Colégio.

Além de uma manhã de sábado animada, haverá ainda o sorteio de bicicletas para os participantes. O passeio tem como objetivo promover a prática da atividade física em família e apresentar as instalações do Colégio Salesiano Santo Antônio à toda sociedade.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site: cssa.com.br. Na oportunidade, o Colégio arrecadará 1kg de alimento não perecível em prol de casas de apoio.

O Colégio Salesiano Santo Antônio está localizado na rua Alexandre de Barros, 387, Chácara dos Pinheiros | Cuiabá, MT.

Se programem e vamos juntos nesta incrível aventura!

Mais informações pelo telefone: 3611-1700

Evento:

O que: 12º Passeio Ciclístico CSSA

Quando: 27 de agosto (sábado) |06h30 saída 7h

Onde: Concentração no Colégio Salesiano Santo Antônio