PC identifica e procura homem que matou jovem e ateou fogo em carro com o corpo da vítima em Rondonópolis

Os investigadores da Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis (MT), esclareceu o homicídio ocorrido no dia 11 de junho, em que o corpo de Christian Nobuo Yano, de 29 anos, foi localizado dentro de um veículo em chamas próximo ao Rio Lourencinho, às margens da BR-364. O autor do crime foi identificado como Laércio Fernandes de Jesus Silva, de 27 anos. Ele é procurado pela Polícia.

O inquérito policial presidido pelo delegado da DHPP, João Paulo Praisner, foi concluído com o indiciamento do indivíduo pelos crimes de homicídio qualificado e destruição de cadáver.

SOBRE AS INVESTIGAÇÕES

As investigações iniciaram na madrugada de 11 de junho, quando o corpo da vítima, Christian Nobuo Yano, de 29 anos, foi encontrado no interior de um veículo Hyundai Creta.

Durante as diligências para apurar o crime, a equipe da DHPP colheu depoimentos de diversas testemunhas, sendo apurado que na noite anterior ao crime (10 de junho), por volta das 23h50, a vítima saiu da casa de alguns amigos na companhia do suspeito.

As investigações também comprovaram que o suspeito esteve na residência da vítima durante a referida noite, sendo obtidas imagens de sistema de monitoramento em que foi possível observar o suspeito saindo da casa da vítima com o veículo Creta com a porta traseira entreaberta.

Logo depois, o veículo foi abandonado e incendiado com o corpo da vítima dentro.

Com base nas investigações da DHPP, o suspeito teve a prisão decretada pela Justiça, porém é considerado foragido, pois está desaparecido desde o dia do crime.

Quem tiver informações do paradeiro de Laércio Fernandes de Jesus Silva pode entrar em contato com a Polícia Civil pelos telefones 66-3426-2020 e 66-99911-3598. A identidade da pessoa que fornecer as informações será preservada.