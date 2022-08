Pedro faz Gol, agrega 3 a 0, Flamengo avança para semifinal e Corinthians é eliminado

O Flamengo está classificado para a semifinal da Libertadores. Mesmo não precisando vencer, o time voltou a bater o Corinthians na noite desta terça-feira (9) e dessa vez por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final.

No placar agregado o confronto terminou em 3 a 0 para o Rubro Negro. O gol da vitória foi marcado no segundo tempo pelo centroavante Pedro. A vida da equipe carioca foi facilitada com a expulsão direta do zagueiro Bruno Méndez, do Timão.

Agora, os comandados do técnico Dorival Junior aguardam o adversário na semifinal, que será um argentino. Talleres e Vélez Sarsfield jogam nesta quarta-feira (10), às 21h30. No primeiro jogo, o Vélez venceu em casa por 3 a 2.

Com a eliminação, o Corinthians pensa agora no Brasileirão, em que é o vice-líder e na Copa do Brasil. O time está nas quartas de final e precisa tirar uma desvantagem de dois gols do Atlético-GO, em Itaquera.

Neste sábado (13), o Timão recebe o Palmeiras, às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada da Série A. Já o Flamengo entra em campo no domingo (14), novamente no Maracanã, contra o Athletico-PR, às 16h.