Pelo MDB, Thiago Silva oficializa candidatura à reeleição

A Convenção Partidária do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Mato Grosso formalizou a homologação da candidatura de Thiago Silva, nesta quinta-feira (4), em Cuiabá, que é uma das principais apostas da legenda para deputado estadual na Assembleia Legislativa.

“Hoje, oficializamos a nossa nova caminhada como candidato a deputado estadual para construir novos projetos em prol ao desenvolvimento do nosso Estado. Estamos com muita vontade, fé e esperança para trabalhar propostas inovadoras a educação, a agricultura familiar, proporcionar a geração de emprego e renda, garantindo assim, mais oportunidades e o bem estar social da nossa gente”, declarou o emedebista.

Ele acrescenta que neste mandato como deputado estadual na Casa de Leis, desde 2018, pôde ampliar a sua base política para todas as regiões de Mato Grosso. “Vamos buscar a reeleição com muita garra e determinação para trazer mais resultados ao bem estar do nosso povo”, frisou Thiago.

DESTAQUE

Com perfil conservador, o candidato defende os valores cristãos e da família, luta pelos direitos da mulher, promove iniciativas em prol da saúde mental e da inclusão social aos grupos mais vulneráveis e, também, é considerado um dos deputados estaduais que mais destinou emendas parlamentares para a educação.

“Busco fazer mais pela educação que é o pilar que dá a sustentação para outros setores de nosso Estado para torná-lo mais igualitário, justo e com mais oportunidades para todos. Assim como Mato Grosso é o maior exportador de grãos, também podemos ser referência na área educacional. Quero dar continuidade aos trabalhos, priorizando a educação inclusiva e de qualidade e a qualificação profissional, mais investimentos para ciência e tecnologia e uma saúde mais humanizada”, detalhou Thiago.

PERFIL

Na vida pública, Thiago Silva atuou como presidente de bairro, professor universitário e vereador na Câmara de Rondonópolis por dois mandatos, entre 2013 a 2018, sendo considerado um dos mais atuantes e o mais votado do município em 2016.

Com mandato transparente, participativo e de resultados, a expectativa do candidato emedebista é dar continuidade às melhorias e avanços ao representar a sociedade mato-grossense na Casa de Leis.