Percent mostra Wellington com 32,3% e Neri com 14,8%

A nova pesquisa da Percent Brasil divulgada nesta quinta-feira (4) mostra o senador Wellington Fagundes (PL) à frente dos adversários na disputa pelo Senado. O atual senador aparece com 32,3% das intenções de voto, contra 14,8% do segundo colocado, Neri Geller (PP), na modalidade estimulada.

Abaixo, aparece Natasha Slhessarenko (PSB) com 7,9% das intenções de voto. Antônio Galvan (PTB) figura com 4%, Kássio Coelho (Patriota) com 3% e Feliciano Azuaga (Novo) com 1%.

Brancos e nulos somam 5,5% e os eleitores indecisos são 30,5%. Um por cento preferiu não responder.

A pesquisa da Percent foi realizada entre os dias 30 de julho e 2 de agosto com 812 entrevistas presenciais em Mato Grosso. Com intervalo de confiança de 95%, a sondagem tem margem de erro de 3,44 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa quantitativa utilizou a técnica Survey de opinião e foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MT-01064/2022 e BR-04455/2022, respectivamente.

De fevereiro até o momento atual, na comparação entre duas pesquisas realizadas pela Percent, Wellington subiu de 22,5% para 32,3%. Neri saltou de 4,7% para 14,8%.