Nova pesquisa mostra Bolsonaro mantendo liderança na corrida à presidência entre eleitores de Mato Grosso

Dados da mais recente pesquisa de intenções de voto feita pelo Instituto Percent Brasil mostram o atual presidente da República e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), na liderança entre os eleitores de Mato Grosso. Ele aparece com 44,5% das intenções de voto na modalidade estimulada, quando os candidatos são apresentados para a escolha do eleitor.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fica em segundo lugar, com 33,2%. Em terceiro aparece o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 4%.

Na sequência: Simone Tebet (MDB) com 1,5%, André Janones (Avante) com 1% e Luiz Felipe D’Avila (Novo) com 1%.

Nulos e brancos representam 4,2%, indecisos 9,9% e 0,7% dos eleitores preferiram não responder.

ESPONTÂNEA

Em outra modalidade, a espontânea, onde cada eleitor responde em quem vai votar sem a lista apresentada dos candidatos, Bolsonaro se mantém à frente, com 40,3% das intenções de voto.

Lula fica em segundo, com 30% e Ciro aparece com 2%. Simone Tebet, Luiz Felipe D’Ávila e Pablo Marçal estão com 0,5% cada um.

Nulos e Brancos somam 3,3%, indecisos 21,7% e 0,9% preferiram não responder.

REJEIÇÃO

Quando perguntados em quem não votariam de jeito nenhum, os números: Lula com 37,2%, Bolsonaro com 31%, Ciro Gomes com 3% e Simone Tebet com 0,5%.

Os eleitores que não tem rejeição a nenhum candidatam somam 9%, os que não souberam 17% e os que preferiram não responder somam 2,2%.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de julho e 2 de agosto com 812 entrevistas presenciais. Com intervalo de confiança de 95%, a sondagem tem margem de erro de 3,44 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa quantitativa utilizou a técnica Survey de opinião e foi registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MT-01064/2022 e BR-04455/2022, respectivamente.