Perdoem-me o “spoiler”

Lembrei-me de um filme belíssimo hoje (pra variar, né!?), “O Quarto Sábio”, dirigido por Michael Ray Rhodes e estrelado por Marthin Sheen e Alan Arkin, dois atores que estão entre meus preferidos. A película conta a história de Artaban (personagem de Sheen), um médico persa que, supondo ter visto a estrela que anunciaria o nascimento do rei dos reis judeu, vende todos seus pertences a fim de comprar três gemas preciosíssimas a fim de oferecer ao menino e parte para Jerusalém na companhia de seu servo, Orontes, (interpretado por Arkin), já que, tendo se atrasado, não consegue iniciar a viagem com os outros Três Sábios, que seriam os magos mencionados por Mateus em seu evangelho.

Em sua viagem, ele se vê em circunstâncias extremas e, em cada trecho do percurso, encontra pessoas necessitadas a ponto de, durante anos de peregrinação, entregar suas três pedras preciosas para salvar pessoas aparentemente perdidas. Os anos se passam sem que Artaban tenha encontrado o menino. Ele acha uma comunidade de leprosos, alijados do convívio nas cidades, e permanece ali exercendo sua medicina e ensinando-os a plantar e a colher. Os anos se passam e ele ouve falar de um galileu que realiza grandes feitos e fala palavras de sabedoria. “É ele, Orontes!”, afirma a seu servo, e sai à sua procura, sem sucesso, no entanto.

Já idoso, sem forças, sem dinheiro, sem honra, sem mais nada nas mãos, chega-lhe a notícia de que o jovem galileu fora preso e condenado à morte. Tirando forças de onde não tem, Artaban deixa a comunidade de leprosos onde serviu por anos e ruma a Jerusalém para tentar o encontro aguardado pela vida toda. Enfraquecido, ele cai ao chão quando avista a cruz no monte Calvário e seu Mestre sobre ela crucificado. Nesse momento, é acolhido em um abraço do próprio Mestre.

Com a voz fraca e cansada e já derramando lágrimas, Artaban diz a Jesus: “Não entendo. O Senhor estava crucificado. Como estás aqui livre e vivo? E agora, vês que nada possuo para te entregar. Acabaram-se os presentes que te havia reservado. Nada possuo, Mestre”. Artaban fica intrigado com o que Jesus lhe responde: “Eu recebi teus presentes”. “Mas como?”, indaga. “Nunca te conheci, nunca te encontrei, Mestre!”. A resposta de Jesus ecoa desde aquele tempo e bate como uma marreta em nosso peito.

“Tive fome, e me deste de comer; tive sede, e me deste de beber; era forasteiro, e me hospedaste; estava nu, e me vestiste; enfermo, e me visitaste; preso, e foste ver-me”. Artaban, confuso, pergunta: “Senhor, quando foi que te vi com fome e te dei de comer? Ou com sede e te dei de beber? E quando te vi forasteiro e te hospedei? Ou nu e te vesti? E quando te vi enfermo ou preso e te fui visitar?” Jesus arremata: “Sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. (Mateus 25:35-40). Ele, afinal, havia entregue os presentes que, com carinho, separara ao Mestre!

Como andamos perdidos. Buscamos honrar a Deus, mas nos esquecemos de que Ele está no irmão ao lado. Ele está na criança de rua, nos pais desempregados, nas vítimas do vício em entorpecentes. Gostamos de um Deus lá no céu, assentado no trono, de cabelos longos e brancos, vestido com adornos incríveis. Mas Ele nos espera no necessitado, no maltrapilho, no andarilho. Os homens erguem templos magníficos em honra a Deus, e tudo o que conseguem é uma religião vazia. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. No livro do Profeta Isaías, Deus nos dá Seu endereço: “Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos (Isaías 57:15). Que tal irmos visitá-lo? Bom final de semana a todos!