Pesquisa aponta que confiança do comerciante de MT cresce em agosto e segue em estabilidade no ano

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) em Cuiabá segue em estabilidade no ano, apresentando leves alterações. Em agosto, a pesquisa revela alta de 0,4%, depois de pequeno recuo de 0,6% no mês anterior. Com isso, o índice atual soma 138 pontos, número pouco maior do que o registrado em janeiro deste ano, quando apresentava 137,9 pontos, e também no comparativo com agosto passado (136,3 pontos).

O levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e analisado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT) mostra, ainda, variação positiva para os componentes que avaliam as Condições Atuais da Economia (4,2%) e a Expectativa da Economia Brasileira, com uma variação mensal de 2,1%.

Ainda de acordo com o IPF-MT, a variação anual também é positiva, com destaque, dessa vez, para os componentes que avaliam o Nível de Investimento das Empresas, com uma variação surpreendente de 22,5% em relação ao ano passado, e as Condições Atuais das Empresas Comerciais, com alta de 5,3% no período.

Para o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, os indicadores são considerados favoráveis, uma vez que o volume de vendas no comércio tem apresentado alta no ano e, na mesma proporção, a geração de emprego e renda. “O maior otimismo elencado na pesquisa pode estar relacionado ao aumento do consumo da população, com o auxílio Brasil e o saque emergencial, mas principalmente o aumento do emprego”, afirmou.

Ainda assim, mesmo com a injeção de recursos na economia e no comércio, Wenceslau Júnior ressalta que a inflação e os juros altos têm atuado como limitadores do poder de compra das famílias. “O consumidor está mais cauteloso com os gastos, principalmente as famílias de menor renda”.

O IPF-MT também destaca que o índice local se sobressai à média nacional, que registrou retração em agosto sobre julho, de -1,8%. Tal condição demonstra que o comércio da capital de Mato Grosso está em um bom ritmo de crescimento e de confiança para os empresários da região. Já na comparação com agosto de 2019, o índice geral da pesquisa está 7,81% superior, o que reforça que a atual conjuntura econômica indica recuperação econômica pós-pandemia.

