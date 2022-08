PF cumpre mandados de busca no âmbito da Operação Cupincha em Cuiabá

A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (1/08) o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá e Empresa Cuiabana de Saúde Pública, no âmbito da Operação Cupincha.

Os mandados, que foram expedidos pela 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, têm o objetivo de obter processos de pagamento decorrentes de aquisições sem cobertura contratual, bem como dados de tramitação de documentos e da execução orçamentária e financeira das despesas, na importância de mais de R$ 7 milhões.

As informações haviam sido formalmente solicitadas ao órgão e à empresa pública, contudo, ou não se obteve resposta, ou a resposta revelou novas incongruências que devem ser esclarecidas no contexto da investigação.

As investigações continuam para a apuração da materialidade, autoria e circunstâncias relacionadas com as práticas delitivas investigadas.