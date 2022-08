Planejando aumentar a família? Saiba qual o intervalo ideal entre uma gravidez e outra

A gravidez pode acontecer de várias maneiras, seja ela planejada ou não. No entanto, quando você acaba de ter um bebê é muito importante que tome todos os cuidados necessários para não intercalar uma gravidez com a outra – o que pode trazer diversas complicações para a mamãe e também para o bebê.

O espaçamento entre as gestações é parte essencial do planejamento familiar, pois permite que a mãe se recupere e prepare seu corpo para outro filho. As gestações pouco espaçadas podem ter consequências negativas para a saúde da mãe e da criança. Aqui estão alguns fatores de risco associados a ele:

Parto prematuro;

Transtornos congênitos;

Baixo peso ao nascer;

Anemia materna;

Descolamento de placenta;

Quanto tempo um casal deve esperar?

Antes de planejar ter outro filho, verifique se o corpo da mãe se recuperou adequadamente da gravidez anterior. Para evitar complicações na gravidez ou outros problemas de saúde, sugere-se um período de espaçamento de 18 a 24 meses. Mas, se você estiver com boa saúde, se sentir pronta e seu médico aprovar você com base na avaliação de sua saúde geral, você não precisará esperar dois anos para conceber depois de dar à luz um bebê. Mas certifique-se de pesar cuidadosamente todas as vantagens e desvantagens.