PM encontra maconha escondida em forro de teto de carro abandonado no Jardim Reis

A Polícia Militar (PM) apreendeu 12 porções de substância análoga a maconha escondidas dentro de um carro Ford Fiesta abandonado nesta segunda-feira (8), no bairro Jardim Reis, em Rondonópolis (MT).

A guarnição foi acionada com a informação de que o veículo estava abandonado no local e que havia um indivíduo que sempre estava indo até o carro e saindo com drogas, traficando na região.

A PM encontrou o veículo com os pneus vazios e durante checagem não foi constatado nenhuma queixa de roubo ou furto do carro.

Populares disseram que o veículo estava no local desde a noite de sábado (6).

A guarnição encontrou a porta do veículo encostada com um odor forte de maconha.

Ao realizar a vistoria, a PM encontrou no forro do teto do veículo as porções de maconha e também uma carteira de trabalho e um cartão de crédito.

Ao fazer a checagem foi constatado que o dono dos documentos já havia sido encaminhado para a Delegacia por tráfico de drogas na sexta-feira (5/8) e conforme a PM provavelmente o indivíduo já está traficando novamente.

Foi realizado diligências na tentativa de encontrar o homem, porém sem êxito.

Os materiais foram encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia.