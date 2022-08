PM prende quatro suspeitos de tráfico, corrupção de menores e furto

A equipe de Rádio Patrulha do Bairro Santo Antônio, com apoio das equipe do Raio(Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas) e Bairro Santo Antônio Araguaia realizaram a prisão de quatro indivíduos, suspeitos de tráfico de entorpecentes, furto e corrupção de menores.

Consta no boletim de ocorrência que após a Polícia Militar ser acionada por uma vítima de furto, o policiais foram até o local, onde o solicitante informou que após o furto, os autores teriam corrido e se escondido em uma residência próxima.

Os policiais foram até o local onde abordaram cinco pessoas, sendo que destas, dois maiores e uma menor foram reconhecidos pela vítima como autores do furto. Após realizarem buscas pessoais nos indivíduos presentes, foram encontradas diversas porções de entorpecente.

As equipes de Força Tática e Raio deslocaram até o local em apoio, quando ao realizarem varredura completa pelo local da abordagem, localizaram diversos materiais geralmente ligados a atividade de venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências que o caso requer.