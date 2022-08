PM prende suspeito e apreende peças furtadas de carretas avaliadas em mais de R$ 10 mil

Um homem foi preso nesta quarta-feira (17) suspeito de realizar os crimes de tráfico de droga e receptação, a prisão ocorreu no bairro Vila Mamed, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Sargento Rezende, uma guarnição do Grupo de Apoio da Polícia Militar (GAP) estava com patrulhamento intensificado e chegou à informação para os militares que um homem estaria fazendo a comercialização de entorpecente, com êxito, em momentos seguintes a equipe abordou o suspeito em frente a uma residência.

Com ele foi encontrado porções de maconha embaladas para comercialização, um rádio de comunicação, balança de precisão e no interior da casa foi encontrado 17 peças de uma bomba elétrica de combustível de carreta avaliada em mais de 10 mil.

As peças são produtos de furto e o suspeito confessou ter comprado de um usuário cometendo então o crime de receptação.