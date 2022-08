PM realiza evento de homenagens a policiais e colaboradores no município de Campo Verde

O dia 11 de agosto de 2022 foi de festa, homenagens e reconhecimento, data que ocorreu evento da Polícia Militar de entrega da Moeda Honorífica da 8ª CIPM.

Assim como as medalhas e as comendas, a Moeda Honorífica está no rol das honrarias institucionais da PMMT, sendo esta atinentes às unidades operacionais como é o caso da 8ª CIPM em Campo Verde, e visa homenagear e reconhecer os policiais militares que se destacam na sua atuação profissional pela dedicação e comprometimento, bem como outras personalidades locais como autoridades e líderes comunitários que se destacam pela parceria e contribuição com o serviço da unidade.

Nesta ocasião foram homenageados 50 policiais militares, autoridades como o Prefeito de Campo Verde, Juízes, Promotores, Delegado PJC, Vereadores, e líderes comunitários como o Presidente do CONSEG, e responsáveis por projetos sociais.

“A intenção deste evento foi de reconhecer e motivar o policial militar para que continuar com mesma dedicação e que sirva de exemplo aos demais, bem como agradecer e fortalecer as parcerias com as autoridades e suas respectivas instituições para que juntas possamos construir uma sociedade cada vez mais segura e ordeira”, afirmou o Cel PM Bastos, Comandante do 11º Comando Regional.