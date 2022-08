Polícia apreende criança que chefiava ponto de drogas em casarão

Um menino de 12 anos foi apreendido, nesta última quarta-feira (17), em uma operação da Polícia Militar no centro do Rio. Segundo a polícia, a criança assumiu o comando após a prisão dos pais por tráfico de drogas.

Com o menino, foram encontrados 170 pinos de cocaína, 59 trouxas de maconha e 780 pedras de crack, retiradas do sótão do casarão, na rua André Cavalcante, no centro, onde ele e os pais moravam.

A apreensão foi realizada pela 5ª DP (Mem de Sá). A criança vai responder pelo de crime de tráfico de drogas e cumprir medidas socioeducativas.

Segundo o comandante, tenente-coronel Marcelo Brasil, “a criança acabou assumindo a gestão da boca de fumo, após a prisão dos pais, para ganhar recursos”.

Segundo testemunhas, o menor de idade ficará sob a responsabilidade da avó.