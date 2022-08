Polícia Civil cumpre prisão preventiva de mulher apontada como mandante de homicídio em Rondonópolis

Uma mulher, identificada como mandante de um homicídio ocorrido em 2020 em Rondonópolis, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (29), em ação conjunta da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município e Núcleo de Inteligência da Regional.

A prisão preventiva contra a suspeita, de 56 anos, foi decretada nos autos do inquérito policial instaurado na DHPP para apurar a morte da vítima Hélio Fonseca da Silva, ocorrido no dia 31 de julho de 2020.

O crime ocorreu em frente a uma conveniência de propriedade da suspeita. Na ocasião, a vítima estava do lado de fora do estabelecimento quando um veículo Sandero passou e efetuou os disparos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da DHPP de Rondonópolis iniciou as investigações, que apontaram que a suspeita encomendou o crime com membros de uma facção criminosa, que tinham a proposta de solucionar possíveis conflitos e desavenças no comércio da investigada.

Diante dos fatos apurados, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão preventiva e de busca apreensão domiciliar contra a suspeita, que foram deferidos pela Justiça e cumpridos nesta segunda-feira (29) pelos policiais da especializada.

A suspeita foi conduzida à delegacia e, após as providências de praxe, será encaminhada a Cadeia Pública Local, onde será colocada à disposição do Poder Judiciário.