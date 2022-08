Polícia Civil recupera quase R$ 1,5 mil subtraídos de vítima de fraude eletrônica

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), em conjunto com a delegacia de Polícia de Sinop, recuperou quase R$ 1,5 mil oriundos de crime de fraude eletrônica.

Na sexta-feira (05), a comunicante procurou a Polícia Civil de Sinop relatando que anunciou a venda de um carro Fox na rede social do Facebook. Em seguida, uma pessoa entrou interessada em contato, levando-a a remover o anúncio. Entretanto, o suspeito utilizou as fotos do veículo para anunciar a venda do automóvel pelo valor de R$ 19 mil, usando o nome da comunicante.

Na sequência, uma mulher procurou o suspeito para adquirir o automóvel e ambos passaram a negociar a compra e venda do Fox. Levada ao engano, a vítima efetuou a transferência bancária. Depois, o suspeito bloqueou o contato da mesma, momento em que percebeu que havia caído em um golpe.

Diante dos fatos, os policiais civis de Sinop solicitaram apoio a DRCI, que, por meio da parceria com o Setor de Antifraude do banco, conseguiu bloquear a conta beneficiada e recuperar a quantia de aproximadamente R$ 1,5 mil.

As investigações continuam visando identificar os envolvidos no crime.