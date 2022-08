Polícia conclui inquérito que apura escutas ilegais no Estado de Mato Grosso

A Polícia Civil concluiu nesta segunda-feira (08), por meio da Força Tarefa, o inquérito policial nº 01/2017, que apura o caso de escutas ilegais no Estado de Mato Grosso, conhecido como “Grampolândia Pantaneira”.

O relatório final foi encaminhado ao Judiciário com o indiciamento do investigado pelos crimes de falsidade ideológica (art. 299, caput do Código Penal), violação de sigilo Funcional (art. 325, caput do CP) usurpação de função Pública (art. 328, § único do CP) e Obstrução de Justiça (Art. 2º, § 1º da Lei nº 12850/2013).

As investigações apontaram que, à época dos fatos, o indiciado se aproveitou do cargo que ocupava, de natureza política, para atrapalhar o rumo das investigações, com o intuito de “blindar” a suposta organização criminosa. O grupo envolvia agentes públicos civis e militares e, inclusive, chegou a alugar uma sala comercial para funcionamento do escritório clandestino de “escutas” ilegais.

Embora tenha sido instaurado em 2017, o andamento do inquérito policial foi afetado por decisões do Superior Tribunal de Justiça e pela pandemia da covid-19, que provocou, ainda, mudanças na equipe da Força Tarefa.

Ao final, as investigações resultaram em 14 volumes de pastas, que totalizam 14.055 páginas e 9h23min36s de oitivas colhidas pelo sistema audiovisual.

A delegada responsável pelas investigações, Ana Cristina Feldner, ressaltou que foram colhidos inúmeros elementos informativos em outros seis inquéritos policiais, que, em decorrência da gravidade dos crimes, em tese praticados, estão em fase conclusiva, sendo possível estabelecer a conexão e coordenação entre os procedimentos.

“É importante destacar e agradecer aos investigadores, escrivães e delegados que fazem e fizeram parte desta Força-Tarefa, pelo excelente trabalho desenvolvido”, disse a delegada.