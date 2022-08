Polícia Federal deflagra operação de combate ao crime de pedofilia em Colíder

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (16), a Operação Isis, destinada ao combate ao crime de pedofilia. Foi cumprido um Mandado de Busca e Apreensão na cidade de Colider – MT, expedido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop – MT, conjuntamente com o Conselho Tutelar local.

De acordo com as investigações, imagens e vídeos contendo cenas de nudez de uma criança de 11 anos de idade foram compartilhadas, via Darkweb, em diversas partes do mundo.

O objetivo da operação é não só identificar e prender os responsáveis pela elaboração do material difundido e por seu comércio e compartilhamento, mas também proteger crianças vítimas que, eventualmente, encontrem-se em situação de extrema vulnerabilidade.

Os crimes investigados estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas superam 10 (dez) anos de reclusão.