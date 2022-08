Polícia frustra furto a banco e criminosos são presos em MT

Quatro homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar (PM), neste domingo (31), durante uma tentativa de furto em uma agência bancária, na cidade de Santa Carmem (MT). A PM apreendeu duas mochilas com várias ferramentas para quebrar paredes e serrar caixas eletrônicos.

A PM recebeu uma denúncia anônima relatando que alguns suspeitos tinham planejado invadir o banco da cidade e que eles estavam em veículo um Corolla portando armas de fogo.

Equipes da Força Tática e Grupo de Apoio (Gap) de Sinop (MT) foram até o local para reforçar o policiamento.

Durante patrulhamento tático, o veículo Corolla foi identificado aos fundos da agência bancária.

Um dos suspeitos foi preso em flagrante e informou que estava no local para dar apoio aos bandidos que já estavam dentro da agência.

Outros dois indivíduos foram flagrados no telhado da agência, tentaram fugir, mas foram presos.

Um casal que estava na praça da cidade, com a função de ‘olheiros’ também foi preso.

A PM apreendeu as ferramentas e encontrou vários buracos na parede, no teto e danos no sistema de luz da agência.

A quadrilha foi encaminhada para a Delegacia e o caso é investigado pela Polícia Civil.