Polícia investiga Ezra Miller, de ‘The Flash’, por desaparecimento de mãe e três filhos nos EUA

O nome de Ezra Miller, o ator que vive o The Flash nos cinemas, está envolvido em mais uma grande polêmica.

De acordo com documentos obtidos pela revista Rolling Stone dos EUA, Miller é investigado pelo desaparecimento de uma mãe e dos três filhos dela.

A polícia de Vermont, onde Miller tem uma fazenda, busca a jovem, de 25 anos, e também as crianças, de 5, 4 e 1 ano.

As quatro estariam vivendo na fazenda, e oficiais teriam tentado duas vezes entregar à mãe uma ordem de atendimento emergencial do Ministério Público, exigindo que as crianças fossem tiradas do imóvel e também dos cuidados dela.

Ainda de acordo com a Rolling Stone, Miller teria dito aos policiais que a família já não vivia na fazenda havia meses.

A Procuradoria do Estado acredita que o protagonista de The Flash pode estar escondendo o paradeiro da família, evitando que a ordem seja cumprida.

Uma fonte revelou à revista que policiais estiveram na casa de Miller na terça-feira (9), mas o motivo não foi esclarecido. A mãe, que costumava publicar diariamente nas redes sociais da propriedade, aparentemente teve sua conta excluída.

Segundo a revista, a ordem teria sido emitida para a segurança das crianças, já que a propriedade de Miller supostamente teria armas de fogo, munição e drogas.

Em junho, a mãe disse à publicação que Miller deu um ambiente seguro aos filhos dela.

Miller foi preso duas vezes neste ano, durante passagem pelo Havaí – primeiro por conduta desordeira em um bar e, depois, por ter jogado uma cadeira em uma mulher.