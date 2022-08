Polícia Militar prende homem que invadiu casa e esfaqueou ex-companheira

A Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira (08), Edivan Junior Leite da Silva, apontado como autor do feminicídio ocorrido durante a manhã no bairro Dinalva Muniz, em Rondonópolis – MT. A vítima foi atingida com uma facada no pescoço e não resistiu.

De acordo com a PM, após o crime e identificação de Edivan, eles iniciaram as buscas e informações e acabaram o encontrando no bairro Dom Osório.

Ele já teria ido inclusive atrás de familiares pedindo dinheiro para conseguir fugir.

O suspeito tem passagem pela polícia por Lesão Corporal.