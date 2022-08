Prazo para solicitação de ‘voto em trânsito’ em Mato Grosso acaba dia 18

Encerra no próximo dia 18 de agosto o prazo para pedido de voto em trânsito em Mato Grosso. Essa é a possibilidade do eleitor votar no 1º e/ou 2º turno, mesmo não estando em seu domicílio eleitoral no dia da eleição. São duas as possibilidades:

Se no dia da eleição, o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral, mas dentro do mesmo Estado, ele poderá votar para todos os cargos em disputa e desde que esteja em um município com mais de 100 mil eleitores.

Se no dia da eleição, o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral e em outro Estado, ele poderá votar apenas para Presidente da República e desde que esteja em um município com mais de 100 mil eleitores.

Em Mato Grosso, apenas quatro municípios possuem mais de 100 mil eleitores: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop. Ou seja, só nessas cidades haverá exercício do voto em trânsito.

O voto em trânsito pode ser requerido presencialmente junto a qualquer cartório eleitoral, mediante a apresentação de documento oficial com foto, no período de 18 de julho a 18 de agosto de 2022, indicando o local em que pretende votar, sendo possível, no mesmo período, alterar ou cancelar a transferência.

Com a habilitação para o voto em trânsito, o eleitor ficará automaticamente desabilitado para votar em sua seção de origem.

Consulte abaixo os locais onde haverá voto em trânsito em Mato Grosso:

CUIABÁ:

1 – FATEC – FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI – MT, Endereço: AV. 15 de novembro, nº 303, Bairro Porto

2 – ESCOLA ESTADUAL DOUTOR HÉLIO PALMA DE ARRUDA, Endereço: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, QD 8 – Bairro PLANALTO

3 – ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA, Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, S/N – Bairro JARDIM SHANGRI-LÁ 1

4 – ESCOLA ESTADUAL MANUEL CAVALCANTI PROENÇA, Endereço: RUA 107, S/N (FUNDOS), BAIRRO TIJUCAL

5 – ESCOLA ESTADUAL PASCOAL RAMOS, Endereço: RUA FRANCISCO DE JESUS, 430, BAIRRO PASCOAL RAMOS

6 – ESCOLA MUNICIPAL MOACIR GRATIDIANO DORILEO, Endereço: RUA DOS PARDAIS, S/N, BAIRRO PARQUE OHARA

7 – ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAIMUNDO CONCEIÇÃO POMBO MOREIRA DA CRUZ, Endereço: RUA T 05, ENTRE QUADRAS 42 E 90, S/N, BAIRRO PARQUE CUIABÁ

VÁRZEA GRANDE:

1 – ESCOLA ESTADUAL LICINIO MONTEIRO DA SILVA, Endereço: Avenida Pedro Pedrossian, n. 211, Centro

2 – IVE – INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO, Endereço: Av. Pres. Arthur Bernardes, nº 525, Bairro Jardim Aeroporto

RONDONÓPOLIS:

1 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT, Endereço: Rua Ananias Martins de Souza, 37, Vila Mineira

2 – ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO MARIEN, Endereço: Av. Cuiabá, nº 850, Centro

SINOP:

1 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT SINOP, Endereço: Av. Alexandre Ferronato, 1200, Setor Industrial Sul