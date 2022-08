Prefeitura abre pré-cadastro da vacina contra Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos

Já está liberado o pré-cadastro para a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra Covid-19 em Várzea Grande. Os responsáveis devem acessar o site da Prefeitura, clicar no banner imunização e preencher o formulário com os dados pessoais da criança, como foi realizado nas faixas etárias anteriores. O cadastro deverá ser preenchido pelo responsável da criança ou pelo pai ou pela mãe e quem tiver a guarda da criança.

A decisão de abrir o pré-cadastro partiu de uma reunião entre o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, e o secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, que têm cobrado do Governo Federal a liberação de novos lotes de vacina, principalmente a Coronavac/Butantan, que foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para crianças de 3 e 4 anos.

O motivo de abrir o pré-cadastro, segundo Gonçalo de Barros, é agilizar o atendimento das crianças, quando iniciar as aplicações. “Estamos aguardando o recebimento das vacinas para iniciar a vacinação infantil desta faixa etária o mais breve possível. Todos devem se cadastrar no país para receber as doses, as crianças também. Porém, se a família não tiver acesso à internet, é só aguardar o anúncio do início da vacinação, e ir aos postos de saúde, que o cadastro será feito na hora. Abrir o pré-cadastro é uma forma de organizar os serviços, visto que temos um público estimado nesta faixa etária de 4,5 mil crianças a serem vacinadas”, explicou o secretário.

O Prefeito Kalil Baracat destacou a importância de se completar o ciclo vacinal. “Queremos e vamos avançar ainda mais na imunização de toda nossa população, pois o número de casos vem aumentando gradativamente e, felizmente, com menor gravidade. Os dados apresentados pela Saúde Municipal apontam que 98% da nossa população tomou a primeira dose, 83% segunda dose e apenas 52% a terceira e 25% a quarta. Crianças de 5 a 11 anos já somam 40% do total desta faixa etária, onde vacinamos apenas 15 mil das 35 mil”.

“Temos realizado várias ações para que as pessoas compreendam que a Covid-19 é uma doença nova e que a única opção para salvar vidas são as vacinas disponíveis. Estudos em curso pela ciência e medicina hoje comprovam que a vacina evita as formas graves da doença. Esperamos que os pais ou responsáveis por mais esta faixa etária vacinável façam o pré-cadastro”, alertou Gonçalo Barros.

Documentos: Os documentos exigidos para o pré-cadastro são o CPF da criança ou registro de nascimento, número da carteirinha do SUS, nome completo da criança, data de nascimento, endereço completo. Já para crianças com comorbidades os pais devem no campo comorbidade selecionar o código da doença, sendo os demais campos para preenchimento igual.

“Quando for liberada a vacinação para estas crianças, é só levar o cartão vacinal da criança, e comprovante de endereço. E quem não tiver acesso à internet levar documento com foto, número do cartão SUS e comprovante de endereço, que o cadastro será feito na hora nos pontos de vacinação que serão anunciados”, explicou o secretário.