Prefeitura e Crea realizam ‘pente fino’ em obras de Rondonópolis

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso (Crea-MT) com o apoio da Prefeitura de Rondonópolis está realizando um verdadeiro ‘pente fino’ nas obras que estão em execução na cidade. Essa ação acontece todo o ano, pelo menos uma vez, para identificar irregularidades e notificar os responsáveis.

O foco da abordagem é verificar o projeto das obras e conferir com os responsáveis toda a documentação necessária. A operação conta com o apoio dos servidores do departamento de fiscalização de obras e posturas da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e está acontecendo durante toda essa semana.

Os fiscais estão percorrendo as obras civis que estão em execução, principalmente nos pontos onde o Crea recebeu denúncias. O supervisor de polo 4, regional Sul de Mato Grosso, Cleryston Milhomem de Abreu, explicou que em Rondonópolis a maioria das denúncias tratam de obstrução de calçada, onde são depositados durante as obras areia e pedra.

Quando verificado a existência da infração é feita uma notificação para o engenheiro responsável pela obra fazer a retirada do material. A operação também exige o cumprimento de normas como a apresentação do alvará de construção, dos projetos aprovados e a presença do engenheiro no local e ainda a indicação do engenheiro responsável na placa.