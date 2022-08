Prefeitura entrega Cmei Iracy Pereira da Conceição Araújo

Mais uma unidade da rede de Educação Infantil do município foi entregue nesta segunda-feira (22) em Rondonópolis. O espaço passou por uma reforma para oferecer serviços de educação de qualidade para os moradores no bairro Jardim Oásis e região.

De acordo com o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), essa é uma busca do município pela universalização da educação infantil com cada vez mais qualidade e infraestrutura.

“Na nossa gestão, desafio se tem uma creche particular melhor do que a nossa pública. Só nessa gestão, entre construída e em construção são 28 creches”, afirmou o prefeito.