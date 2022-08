Prefeitura fortalece ações de prevenção e combate à violência doméstica e familiar

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está ampliando e fortalecendo ainda mais as ações de prevenção e combate à violência doméstica e familiar. Neste Agosto Lilás, o município promoverá uma série de atividades como rodas de conversas e palestras destacando a importância da conscientização social em torno do problema. A abertura do evento será realizada nesta quinta-feira (18), às 9h, no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, do bairro Santa Maria.

Como explica a titular da pasta, Ana Cristina Vieira, para abranger um número maior de mulheres, neste ano as ações serão realizadas em todos os CRAS do Município, uma vez que as unidades sociais já vêm trabalhando com as usuárias e suas famílias, nas atividades que integram os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

“Daí a ideia de fortalecer essas ações no próprio bairro já que várias mulheres participam de oficinas além de rodas de conversas, e neste mês terão também palestras destacando a importância da Campanha Agosto Lilás e as formas de enfrentar e combater todas as formas de violência contra a mulher”, destacou.

O prefeito Kalil Baracat reforça a necessidade da realização da Campanha Agosto Lilás todos os anos, como forma de combater a violência contra a mulher, que assusta e preocupa a sociedade como um todo. “A violência atinge todos os anos milhares de mulheres, independentemente, de idade, raça, nível de escolaridade e classes sociais. Na maioria das vezes, acontece de forma silenciosa e dentro da própria família, o que dificulta a adoção de medidas de proteção, por isso a necessidade do fato ser denunciado, seja pela vítima, como de pessoas que sabem ou presenciaram a agressão”.

A campanha Agosto Lilás será realizada nas datas do dia 18 de agosto; no dia 24 acontece no CRAS Jardim Glória; no dia 30 CRAS Cristo Rei e no dia 31 de agosto, no CRAS São Mateus. O evento tem apoio e parceria da Prefeitura Municipal de Várzea Grande; Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT); Delegacia da Mulher, Criança e Idoso; Lírios; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Polícia Civil; Defensoria Pública; BPW/VG; Arvend; Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Beault Help.

AGOSTO LILÁS: A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica e familiar no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento de seu caso demorou justamente por falta de uma legislação que atendesse claramente os crimes contra a mulher. Hoje, a lei 11.340/2006 considera crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.