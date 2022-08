Prefeitura investe em monitoramento da frota de veículos

Com o objetivo de assegurar o bem público e acompanhar os trabalhos na cidade, a Prefeitura de Jaciara instalou o sistema de monitoramento da sua frota de veículos. No total, são 109 carros e maquinários, que atendem as demandas da cidade e estão distribuídos entre as secretarias do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, existem 183 servidores públicos cadastrados no sistema de monitoramento.

“Temos 109 veículos monitorados. As únicas pessoas habilitadas para conduzir o veículo é o servidor público que, precisa estar devidamente cadastrado. Com isso, conseguimos manter o controle da frota e também acompanhar qualquer infração de trânsito, caso ocorra”, ressaltou o secretário da pasta, Mazinho (Leomar Rodrigues de Souza).

Mazinho explica ainda que, caso ocorra algo com o veículo por descuido do condutor, este arcará com os custos da manutenção ou aquisição de peças. Multas também estão na lista de imprudência que acarretará em descontos ao funcionário público municipal, bem como demais infrações.

“Para manter a total segurança dos carros e maquinários, é emitido e divulgado um relatório mensal dos veículos, disponível no Portal Transparência, no site da Prefeitura”, disse Mazinho ao destacar ainda, que também é possível acompanhar o condutor do veículo via satélite, em tempo real, saber percurso percorrido e, até, o consumo de combustível.