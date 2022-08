Pregando para convertidos

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República realizado ontem pelo Grupo Bandeirantes, Folha de São Paulo, Uol e TV Cultura apontou que Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) disseram a que vieram. Durante o encontro, apresentaram diversas propostas ou planos de governo, enquanto que os dois candidatos mais bem pontuados nas pesquisas de intenções de voto, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) preferiram ataques pessoais recíprocos. Uma pena.

Durante os confrontos com Lula, Bolsonaro limitou-se à agressão pessoal do candidato do PT, chamando-o, inclusive, de “ex-presidiário”, e não demonstrou em que seu governo foi melhor que os do Partido dos Trabalhadores. Lula devolveu na mesma moeda, dizendo que, entre os familiares de Bolsonaro, nenhum é mais limpo e honesto que ele. Que isso interessa ao Brasil?

Ciro Gomes e Simone Tebet, de outra parte, procuraram se apresentar à nação como os mais bem preparados para presidir o Brasil. E conseguiram. As experiências de ambos como prefeitos (Ciro, de Fortaleza; Tebet, de Campo Grande) foram trazidas para o debate e , especialmente nas áreas da educação e economia, foram os que trouxeram algumas propostas.

Os outros dois debatedores, Luis Felipe D’ávila (NOVO) e Soraya Thronicke (UB) aproveitaram a oportunidade para se apresentarem aos eleitores. D’Ávila apregoou o tempo todo o tamanho e a ineficiência do Estado, afirmando que o caminho seria realizar a privatização das empresas estatais e deixar o mercado regular a si próprio. Já Thronicke pouco apresentou em termos de propostas, mas reagiu energicamente quando Bolsonaro deu resposta ácida à jornalista Vera Magalhães, quando inquiria a ele a Ciro Gomes sobre o tema vacinas. Ela disse que, em seu estado, Mato Grosso do Sul, algumas mulheres viram “onça”, e ela seria uma delas. E disse que odeia homens que são “tchutchucas” com outros homens, mas querem ser “trigrões” para com as mulheres.

No mais, ninguém ganhou ou perdeu voto. Pregaram para convertidos, a meu sentir. Algum indeciso poderá, em razão do que foi apresentado no evento, definir o voto em Ciro ou em Simone Tebet. A propósito, pesquisa do BTG/FSB foi divulgada nesta segunda-feira (29) e mostrou Lula perdendo dois pontos, enquanto Bolsonaro manteve-se estável. Segundo o instituto, Lula tem 43% das intenções de voto; Bolsonaro, 36%. Esta é a menor diferença entre eles desde que as pesquisas começaram a ser divulgadas. Ciro Gomes teria 9%, enquanto Simone Tebet, 4%. Nos próximos levantamentos, já veremos o efeito do debate de ontem. Vamos aguardar.