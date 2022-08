Primavera do Leste e Poxoréu recebem projeto ‘Movimenta’ do Sistema Fecomércio-MT

A comitiva do Projeto ‘Movimenta’, realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Sesc e Senac, e prefeituras chega nas cidades de Primavera do Leste e Poxoréu entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro. Os municípios recebem uma extensa programação com ações educativas, serviços de saúde, de informação e muito entretenimento.

A palestra da head de vendas e negociação, Cléria Del Barco, “Como performar suas vendas”, também é destaque entre as atividades. A palestrante compartilha seus conhecimentos com o público na terça-feira (30.08), às 19h, em Primavera do Leste e na quinta-feira (1º), também às 19h, em Poxoréu. A especialista fala para empresários, trabalhadores do comércio e estudantes. A entrada é solidária, os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível para o projeto Sesc Mesa Brasil, voltado ao combate da fome e desperdício de alimentos.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, ressalta a importância da iniciativa que nesta segunda etapa já passou por Rondonópolis, Jaciara, Barra do Garças e Água Boa.

“Nosso objetivo é levar cidadania para comunidades afastadas e integrar a população com os serviços do Sesc e Senac. O ‘Movimenta’ sempre é esperado com grande expectativa e saímos com a sensação de dever cumprido ao calcular os números de atendimentos realizados”, fala o presidente.

O diretor regional do Sesc/Senac, Carlos Rissato, ressalta que o projeto ‘Movimenta’ cumpre os pilares elencados pelas instituições.

“A programação do ‘Movimenta’ é estruturada a partir dos programas que atuamos passando pela educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Nosso time tem cumprido esse objetivo com excelência ao atender aos munícipes, levando serviços de relevância e entretecimento de qualidade”, finaliza Rissato.

Primeira etapa

Na primeira etapa do projeto, realizado nos meses de junho e julho em sete municípios do estado, foram contabilizados 35.545 atendimentos nas cidades de Acorizal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Colíder e Alta Floresta.

Durante o projeto, o Sesc Empresa visitou 288 estabelecimentos comerciais esclarecendo sobre os benefícios e serviços oferecidos pelo Sistema Fecomércio Mato Grosso, por meio do Sesc e Senac.

*O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

PRIMAVERA DO LESTE

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 30/08, 13h30

Local: Escola Estadual Professora Maria Sebastiana de Souza

Palestra – “Como performar suas vendas”, com Cléria Del Barco

Quando: 30/08, 19h

Local: Associação Comercial e Empresarial de Primavera (Aciple)

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 31/08, 07h30

Local: Escola Estadual Professora Maria Sebastiana de Souza

Apresentação do “O grande circo do palhaço Zabilim Plim Plim”, recreações, corte de cabelo, tranças, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicemia e IMC

Local: Praça Claudino Antônio da Silva

Quando: 31/08, 18h

Parceiria: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste

POXORÉU

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 01/09, 13h30

Local: Escola Municipal Professora Guiomar Maria Da Silva

Palestra – “Como performar suas vendas”, com Cléria Del Barco

Quando: 1º/09, 19h

Local: Centro Juvenil Salesiano

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 02/09, 7h30

Local: Escola Municipal Professora Guiomar Maria Da Silva

Apresentação do “O grande circo do palhaço Zabilim Plim Plim”, recreações, corte de cabelo, tranças, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicemia e IMC

Quando: 02/09, 18h00

Local: Praça Doutor Marlon César Silva Moraes