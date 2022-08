Primeiro ato de Lula é no ABC. Ciro vai a SP

Os candidatos à esquerda nestas eleições deram início a corrida eleitoral em seus primeiros atos de campanha nesta terça-feira (16). Enquanto o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), discursava em Juiz de Fora (MG), Lula (PT) foi a São Bernardo dos Campos, no ABC, paulista, reduto sindical, e Ciro Gomes (PDT) percorreu as ruas da periferia da capital São Paulo.

No discurso, Lula lembrou dos tempos de metalúrgico na região do ABC, onde também atuava com sindicalista e fundou o Partido dos Trabalhadores. Atacou o atual governo nos quesitos geração de emprego, benefícios concedidos em período eleitoral, imagem internacional do Brasil, fome e gestão da pandemia da Covid-19.

Lula ainda teria um compromisso na Zona Sul de São Paulo. O evento, porém, foi cancelado por riscos à segurança do candidato.

CIRO GOMES

O candidato pelo PDT, Ciro Gomes, percorreu as ruas da capital paulista. Focou, principalmente, em divulgar o projeto ‘renda mínima’, inscrito em seu plano de governo. Ciro foi a Guaianases, zona leste de São Paulo.

Ciro conversou com apoiadores e visitou pequenos comércios localizados na região. Com auxílio de R$ 1 mil as famílias de baixa renda como uma de suas principais promessas de campanha, propõe financiar o benefício com os orçamentos somados que atualmente custeiam transferências como Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada (BPC), vale-gás, seguro-desemprego e com a cobrança de um imposto sobre grandes fortunas.

Estavam no evento também o presidente PDT de São Paulo e candidato a Deputado Federal, Paulo Antonio Neto, e o ex-ministro da Defesa e candidato ao Senado, Aldo Rebelo. Ainda nesta terça, o pedetista viaja para Brasília (DF) onde acontece a cerimônia de posse de Alexandre de Morais como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h.