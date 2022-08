Projeto Mulheres Empreendedoras abre vagas para quatro oficinas

O empreendedorismo feminino tem transformado o mercado no mundo inteiro, e cada dia mais nos deparamos com história de mulheres que estão inspirando outras mulheres, na busca de garantia de direitos, mas sobretudo na conquista de sua independência financeira. Costura Criativa, Bonecos em Feltros.

O projeto ‘Mulheres Empreendedoras’ desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, de Várzea Grande, tem desempenhado importante papel no sentido de oferecer várias oficinas, com foco no empreendedorismo.

Neste mês de agosto o projeto estará realizando quatro oficinas: Amigurumi, que será realizado no bairro Costa Verde e Figueirinha; Designer de Sobrancelhas, na Administração Regional do Cristo Rei (Subprefeitura); Costura Criativa, no Várzea Grande Shopping; e Bonecos em Feltros, que será realizado nos bairros Santa Clara, Santa Isabel e Jardim Marajoara. Todos irão garantir renda extras as alunas que realizarem o curso.

A titular da pasta, Ana Cristina Vieira lembra que um dos objetivos do projeto ‘Mulheres Empreendedoras’ é compartilhar conhecimentos, a partir das oficinas que são ofertadas de forma gratuitas, para que mais mulheres possam aprender um ofício e que possam desempenhar em suas próprias residências.

“Sabemos que a maternidade muitas vezes dificulta a mulher a manter-se no mercado de trabalho, e ainda tem aquelas que são obrigadas a sustentar a família sozinhas. E o projeto Mulheres Empreendedoras vem contribuindo neste processo de empoderamento feminino, com palavras de incentivo, motivação e na partilha de conhecimentos e experiência de vidas de mulheres que vivenciaram momentos difíceis, mas que conseguiram reescrever a sua história de vida”, destacou a secretária.

Ana Cristina disse ainda que a primeira-dama, Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat não só apoia o projeto bem como tem usado e divulgado os produtos confeccionados pela Mulheres Empreendedoras, a exemplos de peças artesanais, como bolsas e blusas de crochê, que foram criadas para ela. “A Kika além de apoiar ela faz questão de participar ativamente dos encerramentos de cursos e de também prestigiar os eventos para divulgação dos trabalhos realizados pelas alunas. E a sua presença nos enche de gratidão, por esse olhar humano e carinhoso que ela tem e sempre teve a Assistência Social”.

INSCRIÇÃO – Para se inscrever no projeto Mulheres Empreendedoras basta procurar um dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS dos bairros Cristo Rei, Santa Maria, São Mateus e Jardim Glória, onde terão todas as informações para o ingresso no projeto que é voltado para empoderamento feminino e autonomia financeira.

“O projeto atende mulheres em vulnerabilidade social com a oferta de oficinas, palestras motivacional, empoderamento e economia criativa”, destacou a coordenadora do projeto, Ellen Carla da Costa. Ela informa ainda que os interessados devem ligar para o número 98404.6304, onde serão repassadas todas as informações necessárias.