Projeto Viajando Pela Leitura vai atender as crianças da Educação Infantil da rede municipal

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) lançou na manhã desta quarta-feira, 10, o Projeto Viajando Pela Leitura que irá atender mais de 10.600 crianças matriculadas na Educação Infantil de Várzea Grande. O lançamento do projeto ocorreu na CMEI Isabel Pinto de Campos, no bairro 7 de maio.

Durante o evento, foram montadas exposições com todas as obras literárias que estão sendo disponibilizadas para os alunos, apresentações artísticas e atividades referentes ao tema com o objetivo de estimular a leitura entre pais e filhos, denominada Literacia Familiar.

De acordo com a superintendente Pedagógica da Smecel, Luz Marina Coelho, cada aluno está recebendo uma sacola com 12 obras literárias de acordo com seu grupo etário. “Estamos atendendo com as sacolas literárias todos os alunos de 2 a 5 anos matriculados na rede municipal, porque entendemos que além de contribuir para o processo da leitura, da escrita e construção da linguagem, o ato de ler auxilia a criança a compreender o mundo que a cerca, colocando-a em contato com novas ideias e conhecimentos”, explicou.

Luz Marina lembrou também que a Smecel já desenvolve outros projetos literários com alunos da rede municipal como “A Colcha Literária” e a “Maleta Viajante”. “Sabemos que as crianças se encantam com as histórias literárias, e que o êxito na leitura e escrita é fortemente vinculado aos momentos que antecedem o ensino formal, esses momentos acontecem nos ambientes familiares”, reforçou.

Segundo a diretora do CMEI Isabel Pinto de Campos, Telma Gonçalina Curvo Almeida, a iniciativa do projeto vem para auxiliar os processos de aprendizagem dos alunos desde o início na escola. “O incentivo à leitura deve ocorrer em todos os ambientes que a criança frequenta, seja na escola, em casa, no parque ou em um shopping. Vale lembrar que a leitura não se dá apenas por meio de livros, sendo assim, familiares e professores podem – e devem – estimular o hábito de ler através de diferentes fontes, como placas, sinais, histórias em quadrinhos, memes, vídeos e revistas”, disse.

A coordenadora Pedagógica da Smecel, Marli de Jesus Arruda destacou que a própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC), explica sobre a importância da leitura na educação e na formação do indivíduo pois “as experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo.”

A educadora acredita que um dos principais fatores que desestimulam as crianças a ler, é a imposição e a obrigatoriedade. Torne o hábito da leitura um momento agradável, através de histórias que estejam adequadas à idade da criança e que sejam relacionadas aos seus interesses. Assim, o profissional que atua junto às crianças deve incentivar a leitura como uma maneira de criar laços e afeto. “Os livros, quando lidos em conjunto, possuem a capacidade de promover o afeto entre orador e ouvinte, criando laços essenciais para um desenvolvimento socioemocional saudável”.

Para o secretário Silvio Fidélis, o Projeto Viajando Pela Leitura é mais um incentivo ao fomento da qualidade da educação em Várzea Grande. Segundo ele, “a leitura possui papel fundamental na educação infantil, sendo ferramenta indispensável para o aprimoramento de habilidades linguísticas e comunicativas, e também para o desenvolvimento da inteligência emocional. A longo prazo, essas habilidades podem contribuir para um maior sucesso acadêmico, profissional e pessoal da criança. Vale lembrar, porém, que não basta apenas disponibilizar uma série de livros para a criança ler, o hábito da leitura deve ser acompanhado e incentivado tanto pela escola, quanto pela família”, afirmou.