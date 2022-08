Proprietário de lanchonete é morto a tiros na frente da esposa e dos clientes

O dono de uma lanchonete foi morto na manhã desta quarta-feira (03), no bairro Santo Antônio, em Barra do Garças – MT. A vítima foi assassinada com mais de cinco disparos de arma de fogo. A esposa dele estava no local e não foi atingida pelos tiros.

De acordo com as informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra o proprietário do estabelecimento comercial. Após o crime, os suspeitos fugiram e já estão sendo procurados pela Polícia.

A equipe de reportagem ainda não teve acesso a identificação do homem assassinado na frente de clientes. A Perícia Oficial e Identificação Técnica já foi acionada para as providências cabíveis.