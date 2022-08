Pros declara apoio à candidatura de Wellington ao Senado

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) decidiu, nesta terça-feira, 2, apoiar os nomes do governador Mauro Mendes (União) e do senador Wellington Fagundes (PL) à reeleição, nas eleições que acontecem em outubro.

A decisão foi tomada por aclamação, durante convenção regional realizada no Hotel Paiaguás. Nestas eleições, o partido decidiu lançar apenas chapa para deputados. Com Fagundes presente ao evento, o presidente do Diretório Estadual do Pros, Jajá Neves, exaltou a decisão.

“É muito bom quando podemos falar de quem tem história, biografia e legado” – disse o dirigente.

Ele ressaltou que a decisão de apoio à chapa Mendes-Fagundes se deveu ao compromisso de ambos em fazer com que a política pública chegue até ao cidadão, e que também tenha uma boa representatividade para alavancar Mato Grosso.

“E nós chegamos ao teu nome senador pela sua história de luta, de trabalho, de municipalismo porque é dentro dos municípios que está o cidadão e lá o senhor sempre esteve” – disse.

Durante sua fala, Neves classificou como ‘inadmissível’ a falta de alimentos à população dentro de um estado que é responsável por uma das maiores commodities agrícolas e que exporta para o mundo inteiro.

“Aqui o alimento jorra – e não podemos pensar que falta alimento na mesa do cidadão mato-grossense ou de qualquer cidadão” – ele frisou, ao destacar o empenho do senador do PL. O senhor é um homem aguerrido e vai continuar nessa luta e nessa defesa”.

Com efeito, ainda se dirigindo ao senador Wellington Fagundes, o presidente do Pros destacou que “apresentar-se na política nos dias de hoje é um ato de coragem, mas, permanecer na política precisa de credibilidade”. Jajá disse ainda que Fagundes tem credibilidade para percorrer os 141 municípios do Estado e que sua reeleição deve ocorrer “pelo bem do Estado de Mato Grosso e pelo bem do nosso pais”. Antes de encerrar, ele ainda elogiou também o governador Mauro Mendes, por reconduzir o Estado para o crescimento, após organizar as contas do Estado.

De sua parte, o senador Wellington Fagundes agradeceu a confiança dos integrantes do Pros à sua reeleição. Ele lembrou que o partido, inclusive, foi um dos grandes e mais fiéis aliados na sua última eleição. Destacou as dificuldades de se formar e manter um partido político e enfatizou o que chamou de ‘trabalho inteligente’ da direção partidária, que busca privilegiar a formação de bancada.

“O PROS cumpre o seu papel no momento em que nós estamos aqui no Brasil com todas essas novas campanhas. Principalmente essa campanha extremamente polarizada. Será uma campanha dura, não vai ter moleza. A gente sempre diz o seguinte: garimpo e eleição só se sabe depois da apuração” – disse, com efeito.