PSB deve ocupar segunda suplência de Wellington

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Mato Grosso deverá indicar o nome à segunda suplência na chapa encabeçada por Wellington Fagundes (PL) ao Senado em 2022. A aproximação se deu após a desistência do partido em lançar candidatura própria nestas eleições. A médica Natasha Slhessarenko desistiu da disputa.

Wellington se lançou à reeleição, tendo com primeiro suplente o ex-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho (UB) e consolidando a aliança PL, UB, Podemos e Republicanos. Neste meio tempo, o PSB, que vinha perdendo espaço, buscou reverter a situação.

Ainda da suplência de Fagundes, a segunda havia sido deixada em aberto. Agora, uma reunião entre os partidos PSB e PL deverá consolidar o acordo.

No palanque do atual governador Mauro Mendes (UB), Fagundes, agora, tende a encorpar ainda mais a corrida eleitoral, por meio do apoio e dos votos do PSB. Os Socialistas, por sua vez, se mantêm na contramão esquerdista da sigla Nacional.

Na corrida ao Planalto, o PSB indicou o vice na chapa do ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), na chapa que conta com a federação PT, PV e PCdoB.