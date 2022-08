Quanta diferença!

Afinal! Jornalismo técnico, isento e inquiridor foi o que assistiram os brasileiros durante a entrevista do presidenciável Ciro Gomes (PDT) no Jornal Nacional, da Rede Globo, feita, por incrível que pareça, pelos mesmos jornalistas que entrevistaram o Presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira (22). Não sei por que não deram ao Presidente o mesmo tratamento. Só sei que não deram.

Propositivo, Ciro Gomes parece ser o candidato mais bem preparado para os debates e entrevistas. Com experiência de sobra na vida pública (ele já foi Prefeito de Fortaleza, Governador do Ceará, Ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, Ministro da Integração Nacional de Lula e até Deputado Federal) e estudioso como costuma ser, Ciro trouxe o que mais os eleitores indecisos buscam: propostas. E tem cada uma!

Na entrevista de ontem (23), afirmou que elevará o Auxílio Brasil para o status de norma constitucional e, a partir daí, criará um programa de renda mínima de R$ 1 mil para famílias carentes. De onde virá o dinheiro para pagar essa conta? De um novo imposto (mais um!?) sobre grandes fortunas, que incidirá sobre o patrimônio de 58 mil famílias brasileiras, a uma alíquota de 0,5%. Na conta dele, 50 centavos a cada 100 reais dos super ricos serão suficientes para tirar 20 milhões de brasileiros da miséria e fome. Especialistas apontam que a medida pode gerar fuga de capital para o estrangeiro. Ciro argumentou que a alíquota de 0,5% é mais barata do que a do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras) que incide na remessa de dinheiro para o estrangeiro.

No campo político, criticou a atual polarização eleitoral e afirmou ser um contrassenso o retorno ao PT como escape para a decepação com Bolsonaro (no dizer dele) uma vez que o atual governo é o resultado das contradições incríveis de Lula. Se Lula gerou Bolsonaro, e se não há satisfação com o atual governo, seria razoável voltar ao passado? Ciro afirma que a solução seria deixar esses dois falando (brigando) sozinhos e avançar para o futuro, apoiando, não uma personalidade, mas ideias e propostas que podem colocar o país de volta nos trilhos;b as dele, claro!

Ainda falando em política, Ciro afirmou que não será candidato à reeleição e que não lhe assusta governar com a provável pequena bancada que seu partido elegerá no parlamento. Afirmou que negociará com o Congresso que o povo brasileiro eleger, mas disse que lançará mão, sempre que o impasse surgir, da consulta direta ao povo via plebiscito, o que, na prática, subtrai a atividade parlamentar. Quero ver como reagirá a isso um Congresso que, no atual Governo, praticamente administra o Brasil via orçamento secreto. Sei não, hein, Cirão!

Ciro ainda discorreu sobre meio ambiente, segurança pública, medidas emergenciais para os problemas climáticos entre outros assuntos e, para cada tema, sempre trouxe dados e projetos. Mas eu pergunto: com um candidato danado como esse, por que é que não tem 1 partido sequer apoiando-o? A resposta é encontrada no destempero de Ciro Gomes. Desbocado e, em muitas ocasiões, agressivo, Ciro ou seu partido não conseguiram criar um arco de aliança robusto que sustivesse sua candidatura. Pode até ter as melhores ideias, mas a implementação delas com Ciro presidente do Brasil a partir de 2023 parece altamente improvável.

Na quinta-feira (25), tem a entrevista com o Lula. Mais que ao entrevistado, as atenções estarão voltadas aos entrevistadores. Como será por eles tratado o candidato petista? Ex-presidente? Ex-prisioneiro? Vou esperar para ver.