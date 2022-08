Quem pode fazer aulas de pilates?

É possível que você já tenha ouvido falar das aulas de pilates e pensou que essa não é uma opção para sua rotina – seja por falta de habilidades, força, problemas na coluna ou mesmo flexibilidade. No entanto, é importante saber que o pilates é uma técnica que se adequa aos mais variados perfis e que pode ser adaptada conforme as necessidades do aluno.

Conforme informações do centro de estética Zahra, o método Pilates é indicado para todas as pessoas que se encontram entre 7 e 100 anos de idade, podendo ser flexíveis ou rígidas. Ele serve para pessoas sedentárias, sem o hábito de praticar atividades físicas, bem como para atletas de alto nível.

Quanto à prática regular de Pilates como exercício físico, não há nenhuma restrição. Isso porque, inicialmente, o aluno passa por uma avaliação postural e por uma anamnese, onde serão detectados possíveis desvios posturais, desequilíbrios musculares ou dores relatadas pelo próprio aluno – é a partir daí que é montado um programa de treinamento específico para este aluno com objetivos pré-determinados.

A prática pode ser realizada com os objetivos de fortalecimento do corpo, desenvolvimento da flexibilidade, correção postural, redução de stress e muito mais!