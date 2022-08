Record traz Mauro com 49% e Márcia com 8% em nova pesquisa

O governador do Mato Grosso e candidato à reeleição, Mauro Mendes (União Brasil), lidera com 49% das intenções de voto na pesquisa estimulada (quando são apresentados os nomes dos candidatos) da corrida ao governo do estado.

Em segundo lugar, vem Marcia Pinheiro (PV) com 8%. Considerando-se a margem de erro de três pontos percentuais, ela está empatada tecnicamente com o terceiro colocado, Marcos Ritela (PTB), que tem 6%.

Moisés Franz (PSOL) aparece com 2%. As pessoas que disseram que vão votar em branco ou anular o voto são 15%. Já 20% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam.

Os dados são da pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (29). O levantamento foi encomendado pela Record TV e ouviu 1.500 pessoas por telefone, entre 26 e 27 de agosto de 2022.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-03215/2022.

Na pesquisa espontânea (em que não são apresentados os nomes dos candidatos), Mauro Mendes também lidera, com 19% das intenções de voto. Marcia Pinheiro aparece com 2% e Marcos Ritela tem 1%. Brancos e nulos são 6%.

Já 72% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam.

Na abordagem induzida (em que o nome dos candidatos foi associado ao apoio de outro candidato à Presidência da República), Mauro Mendes, com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 53%.

Marcia Pinheiro, com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 15%. Marcos Ritela, com apoio de Roberto Jefferson (PTB), tem 5%. O candidato Moisés Franz segue sem apoio e tem 2% da preferência do eleitorado.

Brancos e nulos são 11%. 14% dos eleitores não sabem ou não responderam. As informações são do R7.