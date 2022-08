Reeducando que havia sido transferido para Rondonópolis é encontrado morto no banheiro de cela

Um reeducando identificado como Raul Feliciano Maia, 23 anos, foi encontrado morto no banheiro de uma cela, no anexo 6, ala C azul, na manhã desta segunda-feira (1), na Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o reeducando chegou na unidade dia 27 de julho e dividia a cela com mais 11 indivíduos. Ele tinha sido transferido da cidade de Lucas do Rio Verde (MT) onde respondia pelo crime de tráfico de drogas.

A Politec informou que Raul foi encontrado pendurado no banheiro, cena que possivelmente foi forjada para ‘esconder’ o homicídio, já que o reeducando já apresentava lesões no pescoço.

Ainda conforme a Politec, todos os vestígios apresentam sinais de homicídio. O corpo foi encontrado com uma corda de nylon amarrada no pescoço.

A investigação da perícia aponta que pela rigidez do cadáver o homem morreu na noite deste domingo (31).

O corpo foi encaminhado ao instituto Médico Legal.