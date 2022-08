Respeitem a Bandeira Nacional

Soube de um colega de trabalho que, em recente evento ocorrido em Rondonópolis, a Bandeira Nacional foi utilizada como um elemento de decoração. Colocaram o símbolo de nossa nação no chão (de terra) e um arco foi formado pelas pessoas que se encontravam no evento. Mas, o que chocou meu colega foi a completa passividade de milhares de pessoas que a isto assistiam.

Que está acontecendo conosco, meu Deus? A cena jamais seria concebida por mim e por milhões de brasileiros que fomos educados nos anos de 1970. Não é saudosismo nostálgico, não! É a constatação de que os valores cívicos e patrióticos não têm sido cultuados por nossa sociedade.

Nossa Bandeira Nacional não é elemento de decoração de evento festivo. Ela é nosso símbolo; ela nos representa; ela diz quem somos enquanto povo! É nosso pendão, nosso lábaro, nosso estandarte, nosso pavilhão, nossa flâmula! Como símbolo, a Bandeira Nacional nos une. Quando ela tremula altiva no mastro, emociona-nos. Como imaginar que o símbolo da nação pudesse receber tão desrespeitoso tratamento? O que aconteceu tem uma causa.

Desde a redemocratização do Brasil, a “turma” que ascendeu ao poder buscou apagar todo e qualquer traço de militarismo na sociedade. O militar é o vilão para essa gente. O medo de uma nova ditadura militar fez com que os militares fossem considerados o “inimigo”. Todos os governantes que se sucederam no poder desde 1985 agiram de modo a diminuir, cada vez mais, as Forças Armadas e tudo o mais que a elas estivesse relacionado, a fim de diminuir sua influência sobre o povo.

E isso não foi feito de uma vez. Gradualmente, foram retirando da educação de nossas crianças a importância dos desfiles cívicos; foram retirando da grade escolar disciplinas que concediam informações importantíssimas para a formação cidadã de uma criança como “Educação, Moral e Cívica” ou “Organização Social e Política Brasileira”. Como resultado disso, testemunhei, como professor universitário de Direito, jovens universitários que não sabiam a diferença entre Câmara dos Deputados e Senado, ou o que seria o Congresso Nacional.

Perguntei a uma outra colega, que trabalha na rede pública de educação, se ainda havia cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional nas escolas. Em 4 anos de trabalho, ela nunca viu isso acontecer. Que estamos fazendo com nossos alunos, pelo amor de Deus? (é a segunda vez que invoco a Deus nesse texto. Sinal de meu desespero como cidadão mesmo). As crianças educadas nos anos de 1990 para cá acham que o Hino Nacional é algo que se deve cantar antes de uma partida de futebol ou que a Bandeira Nacional serve para decorar evento festivo ou campanha eleitoral.

Pergunto: em que resultou todo esse esforço dos detentores de poder nas últimas 4 décadas em diminuir a influência do civismo na sociedade? Estamos melhores? Um sonoro “não” é a resposta, infelizmente. Indaguei uma outra colega de trabalho (você deve achar que converso muito durante o expediente, né? Que o chefe não leia o texto de hoje!), a mais simples e querida entre nós aqui do Grupo Agora, sobre o que ela acha da Bandeira Nacional. Educada nos anos de 1970 como eu, sua resposta me encheu de orgulho: “o que eu faço à Bandeira estou fazendo a mim mesmo; a Bandeira somos nós mesmos, Vanzeli”, foi sua resposta.

Os jovens de hoje não conhecem os heróis do Brasil, especialmente os heróis militares. Não sabem quem foi Duque de Caxias, desconhecem os feitos da Força Expedicionária Brasileira (muito prazer!), nunca ouviram sobre a Batalha do Riachuelo ou a tomada do Monte Castelo, ignoram todos os heróis da Pátria (que é Pátria mesmo?). Não estou aqui defendendo a ditadura militar, mas enoja-me o que essa turma que governa o Brasil há 40 anos fez, não ao Exército, mas ao povo. Negando-lhe sua própria história, forjaram um povo que acredita que é “vira-lata”, que não tem brio ou razão para amar essa terra maravilhosa.

E aos que forem produzir outros eventos, por favor, não joguem a Bandeira Nacional no chão. Ela não é elemento de decoração. Ela é objeto de nossa devoção e respeito como símbolo de nossa nação. Deixo abaixo o Hino à Bandeira. Vai que alguém não o conheça, né!?

Salve, lindo pendão da esperança!

Salve, símbolo augusto da paz!

Tua nobre presença à lembrança

A grandeza da Pátria nos traz

(Refrão)

Recebe o afeto que se encerra

Em nosso peito juvenil

Querido símbolo da terra

Da amada terra do Brasil!

Em teu seio formoso retratas

Este céu de puríssimo azul

A verdura sem par destas matas

E o esplendor do Cruzeiro do Sul

(Refrão)

Contemplando o teu vulto sagrado

Compreendemos o nosso dever

E o Brasil por seus filhos amado

Poderoso e feliz há de ser!

(Refrão)

Sobre a imensa Nação Brasileira

Nos momentos de festa ou de dor

Paira sempre sagrada bandeira

Pavilhão da justiça e do amor!

(Refrão)