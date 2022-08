Rio de Janeiro é apontado como o melhor destino para assistir ao pôr do sol no mundo, segundo a Booking

Mais de 7 em cada 10 viajantes brasileiros contam que pensar em férias é pensar em pôr do sol. De acordo com pesquisas da Booking, 75%* dos viajantes brasileiros afirmam que assistir ao nascer ou pôr do sol à beira mar é o cenário mais relacionado às férias. Enquanto isso, para 91%**, uma linda paisagem natural é um fator que impacta na decisão pelo destino de viagem.

A boa notícia é que o viajante não precisa ir muito longe para assistir aos pores do sol mais recomendados do mundo. De acordo com dados*** da plataforma on-line de reservas de viagens, selecionados a partir de recomendações de clientes globais, 4 entre os 10 melhores destinos do mundo para assistir ao pôr do sol estão no Brasil, sendo o entardecer da Cidade Maravilhosa apontado como o campeão.

Confira abaixo algumas das cidades mais recomendadas para assistir ao pôr do sol ao redor do mundo:

1) Rio de Janeiro, Brasil

O Rio de Janeiro é um dos lugares mais conhecidos ao redor do mundo por conta de seu cenário repleto de belezas naturais. São várias opções deslumbrantes de pôr do sol como o Arpoador, a Mureta da Urca, a Lagoa Rodrigo de Freitas e, o mais famoso, a Praia de Ipanema, que fazem jus ao primeiro lugar do ranking. E acredite, aplaudir o entardecer carioca não é “coisa de novela”. Ele é considerado tão deslumbrante que deu origem a essa curiosa tradição, sendo as palmas uma forma de agradecer à natureza pelo espetáculo proporcionado pelo céu alaranjado com o sol refletindo no mar.

2) Key West (Flórida), Estados Unidos

A ilha de Key West é recomendada pelos viajantes por ter o melhor pôr do sol dos Estados Unidos e um dos mais bonitos do mundo. Com tantos motivos para celebrar o espetáculo do astro rei, todos os dias ocorre na cidade a Sunset Celebration, uma festa que reúne centenas de pessoas na Mallory Square. Uma dica é aproveitar o pôr do sol que, além de lindo, se torna ainda mais especial quando acompanhado por um evento com muita música, cerveja, comidas gostosas e manifestações artísticas.

3) Zadar, Croácia

Não tem como preparar um roteiro para Zadar sem separar um tempinho para apreciar o fim de tarde nessa pequena cidade medieval na Croácia. O calçadão de Riva, localizado à beira mar, é considerado o local perfeito para admirar um dos pores do sol mais lindos do mundo. O lugar chamou tanta atenção que deu origem ao monumento “Saudações ao Sol”, uma obra de arte formada por um grande círculo com placas solares que absorvem a luz ao longo do dia e se iluminam em um jogo de luzes com diferentes efeitos e cores.

4) Jericoacoara, Brasil

Assistir ao pôr do sol na Duna do Pôr do Sol é uma das principais atrações turísticas de Jericoacoara. O entardecer é uma verdadeira cerimônia. Diariamente, centenas de pessoas começam a caminhar em direção ao topo da duna a partir das 17h para assistir de camarote o sol desaparecendo atrás do mar, com o barulho das ondas e o espetáculo de cores do céu e das dunas de areia, que vão adquirindo diferentes tonalidades na chegada do anoitecer.

5) Fira, Grécia

Quem nunca sonhou em ver um pôr do sol na Grécia? Fira é a capital de Santorini, e promete ser tudo que o viajante imagina: uma vista incrível do sol se pondo na caldeira, combinando com a arquitetura das casinhas brancas, em um lugar tranquilo e romântico. Os visitantes garantem que a vantagem do vilarejo é conseguir um dos mais lindos pores do sol do mundo, num típico cenário grego, um pouco mais afastado das multidões e das ruas tão badaladas da vizinha Oia.

6) Búzios, Brasil

Na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, o entardecer ganha um charme ainda maior com o cenário proporcionado entre o encontro do sol com o mar em Búzios, com uma infinidade de barquinhos de plano de fundo. A cidade oferece opções de sunsets para todos os estilos: festinha nos lounges à beira mar, acompanhado pelas deliciosas opções nos polos gastronômicos, tomando um açaí, ou simplesmente apreciando a vista. Em especial, os lugares mais famosos para acompanhar o pôr do sol em Búzios são o Porto da Barra, Orla Bardot, Mirante de Búzios e a Praia de Geribá.

7) Cartagena, Colômbia

O melhor lugar para ver o pôr do sol em Cartagena é da vista privilegiada do alto das muralhas que cercam o centro histórico da cidade. Se o viajante curte um agito, a dica é procurar os bares e restaurantes como o Café del Mar, que diariamente reúnem centenas de pessoas para beber uma cerveja ou um drink, ouvindo uma boa música e curtindo o fim de tarde. Mas é importante chegar cedo, para conseguir pegar com tranquilidade uma mesa e apreciar o sol se escondendo no horizonte.