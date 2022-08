Rio de Janeiro e São Paulo foram os destinos brasileiros mais reservados por estrangeiros em julho

De norte a sul, o Brasil é um país de dimensões continentais. São muitas culturas, paisagens, belezas naturais e experiências gastronômicas, que prometem agradar aos mais diferentes perfis de turistas. Todo esse cenário, acrescentado à hospitalidade e simpatia do povo, faz com que estrangeiros busquem destinos brasileiros para aproveitar as férias.

Um estudo global realizado recentemente pela Booking mostra como a vinda de turistas estrangeiros pode ser positiva para o Brasil, uma vez que 58% dos entrevistados em todo o mundo consideram importante que a viagem seja positiva para a comunidade local do destino. Com isso em mente, a empresa realizou um levantamento de dados que identificou os cinco destinos brasileiros mais reservados por turistas estrangeiros na plataforma durante o mês de julho de 2022.

Confira, abaixo, o resultado da pesquisa:

Destinos no Brasil mais reservados por viajantes estrangeiros em julho de 2022:

1) Rio de Janeiro (RJ)

2) São Paulo (SP)

3) Foz do Iguaçu (PR)

4) Salvador (BA)

5) Fortaleza (CE)

Nacionalidades que mais fizeram reservas em destinos brasileiros em julho de 2022:

1) Argentinos

2) Norte-americanos

3) Franceses

4) Uruguaios

5) Alemães

*A pesquisa Previsões de Viagem para 2022 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 24.055 pessoas em 31 países e territórios participaram da pesquisa. As pessoas entrevistadas responderam a uma pesquisa on-line em agosto de 2021.