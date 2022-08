Rock in Rio pode atrair receita de até 160 milhões de dólares para a Cidade Maravilhosa

O setor do turismo está otimista com os resultados da realização do Rock in Rio, que será realizado entre os dias 2 e 11 de setembro, no Parque Olímpico. Segundo o Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB), a previsão é que o evento tenha uma receita de US$ 158.480.000,00 e gere US$ 7.924.000,00 de ISS para o município do Rio. Os cálculos são baseados no gasto médio per capita com despesas de hospedagem, alimentação, transporte no Brasil, compras pessoais e turismo na cidade.

Assim como nos últimos anos, a estimativa é de ocupação de 100% dos leitos de hotéis do entorno do festival. Além da rede hoteleira, os demais segmentos do setor de turismo também devem ser beneficiados com a realização dos shows, já que os turistas aproveitam a oportunidade para passear pela cidade.

“O Rock in Rio já se consolidou como um dos maiores festivais do mundo e se tornou, junto com o réveillon e o carnaval, um dos principais eventos do Rio de Janeiro, gerando um impacto positivo para a cidade como um todo. Estamos muito otimistas com a realização do festival depois de uma pausa de três anos. Por isso, trabalhamos constantemente para captar novos eventos para a cidade, a fim de movimentar o turismo ao longo de todo o ano”, afirma a diretora-executiva do Rio Convention & Visitors Bureau, Roberta Werner.

“Nossa cidade tem uma vocação natural para grandes eventos e o Rock in Rio é prova disso. Depois de três anos, vamos receber centenas de milhares de turistas, querendo ver o maior festival de música do mundo. Um evento dessa magnitude e que carrega a nossa marca no próprio nome tem o enorme potencial de promover ainda mais o Rio, levantar a auto estima do carioca e girar a roda da economia com a geração milhares de empregos”, defende o secretário municipal de Turismo do Rio, Antônio Mariano.

Com base nos voos previstos até o momento, o RIOgaleão, parceiro do Rio CVB, espera um incremento de aproximadamente 22 mil passageiros entre os dias 1º e 15 de setembro, um aumento de 11% em relação à primeira quinzena do mês de anterior. No total, são esperados 133 voos extras para o período, reforçando rotas já existentes, como São Paulo, Maceió, e Recife, e adicionando 3 novos destinos: Curitiba, Florianópolis e Salvador.