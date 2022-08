Rondon Plaza Shopping participa do Liquidaqui 2022

O Rondon Plaza Shopping participa de mais uma edição da campanha Liquidaqui promovida pela Câmara de Diretores Lojistas de Rondonópolis, que acontece de 1º a 17 de setembro. A ação fomenta as vendas em toda cidade e no Rondon Plaza Shopping, onde a campanha incentiva a todos a consumirem no comércio local.

Os clientes este ano vão concorrer a 1 carro 0km, 1 moto 0km, 3 TVs Smart 50” e 20 vale compras. O sorteio está previsto para o dia 25 de setembro, juntamente com o show de encerramento da campanha com o cantor Murilo Huff.

A coordenadora de marketing do Rondon Plaza Naiara Machado destaca que o Liquidaqui já faz parte do calendário de campanhas do shopping pelo quarto ano seguido, onde todas as lojas do RPS participam da campanha. “Os lojistas realmente abraçam a campanha ofertando produtos e parcelamentos acessíveis, e com descontos verdadeiros. Este ano o Liquidaqui está com um formato diferente, além do hotsite para vendas, os descontos, prêmios e um super show nacional, e o Rondon Plaza sempre é pé quente e tem ganhadores nos sorteios”, disse.

Para participar, a cada R$ 50 em compras os clientes Rondon Plaza terão direito a um cupom para concorrer no sorteio. Depois basta preencher corretamente os dados e depositar na urna central na praça do Shopping.

Lembrando que é importante que todo o cupom esteja devidamente preenchido, pois a campanha é certificada e os dados de cada cliente estarão devidamente protegidos. Outras informações pelo telefone (66) 3422-4000.